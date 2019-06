Roma, sequestrate 300mila paia di scarpe All Star false: sei cinesi denunciati

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre trecentomila paia di scarpe con il falso marchio 'Converse All Star', trovate nei depositi nella zona sud-est della Capitale e denunciato sei cittadini cinesi. Dopo aver individuato due negozi di calzature in zona Esquilino dove venivano vendute le scarpe false, i baschi verdi sono risaliti a tre aziende di import-export e di ingrosso calzature dell'hinterland romano, dove sono stati effettuati i sequestri delle migliaia di scarpe. Il marchio era contraffatto ma il prodotto era di elevata qualità, tanto da poter ingannare anche un consumatore esperto. I sei cinesi, responsabili dell'immissione e commercio di prodotti falsi, sono stati così denunciati. L'eventuale commercializzazione della merce avrebbe garantito introiti per oltre 10 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA