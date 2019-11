Roma, sfondano la vetrina di un market e portano via merce per oltre 6mila euro: arrestata coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si erano già appropriati di generi alimentari e detersivi per oltre 6.100 euro quando gli sono piombati addosso i carabinieri del Nucleo Radiomobile che li hanno arrestati. A finire in manette con l’accusa di furto aggravato in concorso sono stati un 39enne romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, e una ragazza, anche lei romana, di 35 anni, incensurata.Nella notte, la coppia di ladri aveva forzato la porta d’ingresso di un market di via Aufidio Namusa – gestito da un cittadino del Bangladesh e in quel momento chiuso – utilizzando un tubo in ferro per impalcature, iniziando a fare razzia di merce.Il rumore da loro prodotto ha, evidentemente, messo in allarme alcuni residenti che hanno fatto scattare la segnalazione al 112, consentendo ai militari di intervenire in tempo utile per bloccare i ladri, dopo un breve inseguimento a piedi, e recuperare l’intera refurtiva. I due arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.