Albano, sotto sequestro la discarica di via Roncigliano

La Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri ha dato esecuzione in data odierna al decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. Il blitz stamattina dei militari diretti dal capitano Giovanni Botta, relativamente alla discarica di via Roncigliano (sita in località Cecchina ad Albano Laziale). È stata ipotizzata una illegittima gestione dell' impianto per assenza di un presupposto essenziale di efficacia della prescritta autorizzazione regionale, rappresentato dalle garanzie finanziarie previste per la c.d. gestione post mortem (della durata di 30 anni dalla intervenuta cessazione della fase di gestione corrente).

Le richiamate garanzie sono poste a presidio di una corretta salvaguardia ambientale del sito durante tutto il periodo successivo alla sua fase di operatività, durante la quale una parte del compenso corrisposto al gestore per il conferimento dei rifiuti è prevista, appunto, per assicurare tale adempimento postumo.

Senza quelle garanzie, in caso di cessazione sopravvenuta dellimpresa che gestisce la discarica, intervenuta a qualsiasi titolo e ben possibile nell' arco di 30 anni, i costi ambientali di manutenzione post mortem dovrebbero inevitabilmente ricadere su soggetti pubblici a livello territoriale, nonostante l'avvenuto incameramento preventivo delle necessarie risorse economiche ad opera del privato. Lo ha comunicato in una nota il procuratore capo del Tribunale di Velletri Giancarlo Amato.