Roma, paura nella notte al Corviale: ferma passante e lo minaccia di morte. Arrestato 35enne

Sono stati attimi di puro terrore la notte scorsa al Corviale. Un 35enne ha avvicinato nel buio un passante e lo ha minacciato di morte per derubarlo dello smartphone. Al rifiuto del passante il 35enne ha spinto a terra la sua vittima e ha tentato di strappargli la borsa a tracolla. Il tutto è finito per il meglio grazie all’intervento dei carabinieri che erano di pattuglia attorno a largo Cesare Reduzzi e sono stati messi in allarme dalle urla della vittima, un 33enne romano. Alla vista dei militari il rapinatore si è scagliato anche contro di loro con spintoni e calci, ma è stato bloccato e ammanettato. Arrestato, il 35enne è trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. La vittima non ha riportato lesioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA