Roma, paura a Torrevecchia, minaccia i passanti con un'accetta: arrestato

Paura a Torrevecchia (Roma) dove un uomo in pieno giorno è stato fermato dalla polizia mentre minacciava i passanti con un'accetta. Taglia media, maglietta polo, bermuda, arma bene in vista, l'individuo verso le 9.15 si è aggirato apparentemente senza senso da una zona all'altra brandendo l'accetta e spaventando i passanti uno dei quali ha avvisato la polizia. Con grande attenzione gli agenti sono riusciti a tranquillizzare l'uomo fino a farsi consegnare l'ascia, poi l'arresto e l'accompagnamento in questura.





Video Welcome to favelas Video Welcome to favelas

© RIPRODUZIONE RISERVATA