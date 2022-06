Mercoledì 1 Giugno 2022, 06:20

«Insieme a Difesa della pace». È lo slogan scelto per la parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica che torna dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. In cinquemila sfileranno a partire dalle 10 lungo via dei Fori Imperiali e non mancherà il sorvolo delle Frecce Tricolori. Già da oggi scatterà il divieto di sosta nell'area dei Fori e di piazza Venezia.

I divieti

A partire dalle 5 del mattino di giovedì inizierà la chiusura di diverse strade. Stop al traffico nell'area di piazza Venezia, su via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio, piazza D'Ara Coeli, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza della Bocca della Verità, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, viale di Valle delle Camene, viale delle Terme di Caracalla, largo Cavalieri di Colombo, piazzale Numa Pompilio, largo delle Terme di Caracalla. Dalle 7.30 l'area chiusa al traffico si estenderà e comprenderà anche piazza del Quirinale, via Ventiquattro Maggio, via Nazionale (tra via Milano e via Ventiquattro Maggio), via del Mazzarino, via Quattro Novembre, via Cesare Battisti, via di S. Eufemia, via delle Tre Cennelle, via del Mancino, vicolo del Piombo, via dei Fornari, piazza SS Apostoli. Piazza Venezia chiuderà escluso il tratto di carreggiata tra via del Plebiscito e via del Corso. Stop al traffico anche sulla corsia centrale di viale Cristoforo Colombo nel tratto tra via Laurentina e Porta Ardeatina. Da piazza di porta Capena inizierà la sfilata in direzione di via dei Fori Imperiali. Dalle 13.30 è prevista la riapertura delle strade, ad eccezione di via dei Fori Imperiali, che resterà chiusa per la pedonalizzazione festiva.

L'area interdetta al traffico per consentire la sfilata comporterà la deviazione di 34 linee bus (3NAV-8-C3-H-30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-75-80-81-83-85-87-118-160-170-190F-492-628-671-714-715-716-781-792-916F e Nmb). Per motivi di sicurezza, come sempre, saranno chiuse le stazioni della linea B della metropolitana Colosseo e Circo Massimo. I lavori che stanno interessando la metro B saranno sospesi. Soppressi i capolinea di piazza Venezia e di via del Teatro Marcello. A sfilare ci sarà personale militare e civile, ma anche 170 cavalli e mezzi pesanti. La giornata inizierà con l'omaggio al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, successivamente, passerà in rassegna i reparti lungo viale delle Terme di Caracalla. Ad aprire la sfilata saranno i sindaci e poi personale medico. E nei cieli volerà un elicottero del 118, un omaggio a tutto il personale sanitario in lotta contro il Covid e la pandemia.