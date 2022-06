Meteo 2 giugno, arriva il caldo africano: «Estate in anticipo di 2 mesi. Picchi di 40°C ed eventi estremi. La tropicalizzazione un rischio per la salute»

Mercoledì 1 Giugno 2022, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 14:45

Previsioni meteo per il 2 giugno. Sole e caldo record per 5 giorni, un'ondata di caldo sufficiente per mettere a rischio la salute ed il benessere delle persone. La prepotenza dell'anticiclone Scipione l'Africano sarà forte e durerà fino a Domenica. Il tempo durante il ponte del 2 Giugno dunque sarà comunque buono ad eccezione di temporali che potrebbero colpire il Nord. «Siamo in anticipo di due mesi sul calendario. Sarà un'estate più lunga caratterizzata da nuove ondate di calore e picchi di 40 gradi», afferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo.

Meteo giovedì 2 giugno

In particolare martedì 2 giugno l'anticiclone africano sarà «in fase di espansione e rinforzo sul Mediterraneo centrale e determinerà condizioni di stabilità prevalente su gran parte d'Italia con temperature in aumento, destinate a portarsi su valori molto elevati soprattutto al Centro-Sud», dicono gli esperti. «Ci aspettano quindi giornate roventi e sempre più afose su alcune regioni, con punte anche di 36/38°C sulle isole maggiori. Già a partire da giovedì 2 giugno, ma ancora di più venerdì 3, la struttura di alta pressione non sarà però in grado di contenere alcune locali note instabili, rappresentate da una lieve variabilità che interesserà le zone alpine e quelle adiacenti e provocata da un flusso di aria umida sudoccidentale in scorrimento lungo il suo bordo superiore».

Valentina Panetta