Dal mare di Pomezia ai monti di Rieti. Angela Rosa Gianni abita da quarant'anni a Torvaianica, ma il suo cuore non se ne è mai andato da Amatrice, la sua città di origine dove tornava tutte le estati a trascorrere le vacanze e a trovare amici e la sua famiglia. Ha appena compiuto 100 anni, ma forse gli ultimi sette anni sono stati i più difficili di sempre, tra il terremoto di Amatrice dal quale è sopravvissuta in maniera quasi miracolosa, al Covid che l'ha portata a un lungo ricovero ma poi alla rinascita.

LA ZIA DI TUTTI

Angela Rosa per tutti è zia Angelina: nata ad Amatrice il 30 marzo 1923, ha lavorato sodo già da ragazza nel settore della pastorizia con il marito Pietro Di Gianvito, che purtroppo è venuto a mancare nel 2002 lasciandole un grande dolore nel cuore. Ha lavorato nelle più grandi aziende della zona, Serasini, Marsicola, Pinzari, D'Orazio.

A PIEDI

Ha posseduto centinaia di pecore, prodotto formaggi e ricotte per cinquant'anni e fatto anche la transumanza spostandosi a piedi da Pratica di Mare ad Amatrice. I loro gregge hanno pascolato sulla cima di Monte Petrano, provincia di Pesaro Urbino, per tanti, tantissimi anni. Il 24 agosto 2016 era nella sua casa di Amatrice. Alle 3.34 la terra ha iniziato a tremare. Una fortissima scossa distruttiva e tremenda (la più forte di magnitudo di 6.0) ha distrutto il borgo e ha devastato altri 140 comuni limitrofi, arrivando a coinvolgere fino a 600.000 cittadini. Furono ben 303 i morti e 299 di loro hanno perso la vita sotto le macerie crollate per il terremoto. Nonostante i suoi 93 anni, Angela Rosa riuscì a uscire dalla finestra della casa parzialmente crollata. Si salvò per miracolo, ma per i suoi due cugini purtroppo non ci fu nulla da fare. E non riuscirà più a dimenticare quei momenti terribili.

LE VITTIME

Pomezia, città di adozione di Angelina, pagò un tributo altissimo in termine di vite spezzate: ben 12. Si tratta dei cuginetti Gabriele Pratesi (di 8 anni) ed Elisa Cafini (14 anni), insieme alle nonne Irma Cafini (81 anni) e Rita Colaceci (72 anni). Con loro anche Arianna Masciarelli (15 anni), Andrea Cossu (47 anni), i coniugi Valentini, Wilma Piciacchi e Paolo dell'Otto. Erano di Torvaianica Federico Ascani, 60 anni, e sua moglie Giuliana Cellini di 64. Arriva il 2021 e il Covid continua a mietere vittime. Il micidiale virus provoca ad Angelina una polmonite interstiziale bilaterale e la costringe a un lungo ricovero, ma ce l'ha fatta a superare anche quello scoglio.

LA FAMIGLIA

Angelina in questi giorni ha festeggiato il compleanno del primo secolo di vita insieme alla sua grande famiglia. Angelina non ha mai avuto figli, ma tanti nipoti, bis nipoti e trisnipoti per i quali è stata come una madre e ancora oggi rappresenta un punto di riferimento fondamentale.