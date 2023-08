Roma, ultraleggero finisce fuori pista durante l'atterraggio ed esplode: ferito il pilota

Un ultraleggero finito fuori pista in fase di atterraggio è esploso e si è incendiato a Campagnano di Roma sullo stradone lungo dell'aviosuperficie la Celsetta. Il pilota è riuscito a uscire dall'abitacolo prima che il velivolo si schiantasse. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e soccorso il pilota in attesa del 118, per il trasporto verso l'ospedale. Sul posto i carabinieri.