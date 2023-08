Giovedì 24 Agosto 2023, 00:32

Botte da orbi allo stadio. Questa volta non sugli spalti della curva ma nella blasonata tribuna Tevere. La lite è scoppiata prima al bar e poi è proseguita nell’infermeria dell’Olimpico. Bollettino finale? Un agente del commissariato Prati in servizio d’ordine pubblico intervenuto per riportare la calma finito in ospedale e un trentenne, Domenico L., un passato tra le fila di Casapound sul litorale, arrestato dalla polizia per avere violato l’articolo 583quater (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).



LA MICCIA

Non comincia nel migliore dei modi il debutto di campionato di calcio nella Capitale. Ma a destare preoccupazione, stavolta, non sono stati i gruppi organizzati al seguito della squadra di casa o della ospite Salernitana. Ad accendere la miccia, piuttosto, è stata una discussione scoppiata durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo del match concluso, in prossimità di uno dei bar dove il trentenne, già alticcio, ha cominciato a discutere con un’altra persone mentre era in fila al bancone. In pochi istanti si è scatenato il putiferio.

«Ma che voi da noi?», gli rimbrottano altri supporter in fila. Il trentenne, palestrato e prepotente, non si lascia intimorire e rilancia a suon di cazzotti. In particolare sono in due ad affrontarsi. Ma è proprio il trentenne ad avere la peggio e a finire in infermeria. Nel frattempo anche la polizia è intervenuta. Tre agenti seguono il ferito in infermeria. Ma è qui che il giovane dà ancora in escandescenza scagliandosi contro gli operatori, insultandoli e colpendo violentemente al volto e alle braccia uno di loro. Non senza fatica i tre poliziotti sono riusciti a bloccare il tifoso, letteralmente indiavolato che, dopo le cure del caso, è stato accompagnato al posto di polizia dello stadio. Mentre l’agente ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale.



Al termine degli atti di rito il trentenne è stato arrestato. La Procura ha poi chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida della misura adottata dagli agenti di via Ruffini.



LE TELECAMERE

Parallelamente al procedimento penale è stato avviato l’iter per l’applicazione a carico del tifoso del provvedimento del Daspo, ovvero del divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Ma proseguono le indagini per capire chi fossero gli altri supporter coinvolti nella rissa e che hanno, quindi, dato il via all’intervento dei poliziotti del commissariato Prati, i quali da sempre partecipano attivamente alla gestione dell’ordine pubblico dello stadio Olimpico, nell’ambito del piano di sicurezza predisposto con il Gos (Gruppo operativo sicurezza), Digos, Questura e Prefettura. Non era certo la partita con la Salernitana ad allarmare il dispositivo. Match che, invece, imporrà attenzione all’Olimpico sarà Lazio-Atalanta dell’8 ottobre.