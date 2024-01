Sparatoria a Roma, gambizzato un ragazzo di 24 anni: è il quarto agguato in 10 giorni nella Capitale

Spari in strada nella notte a Roma. Un ragazzo di 24 anni è stato ferito poco prima delle 4 del 21 gennaio mattina su via Casilina, all'altezza di piazza degli Alcioni. Il giovane marocchino è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata dove è ricoverato non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Distretto Casilino che hanno avviato le indagini. Verranno esaminate le immagini delle videocamere di sicurezza presenti nella zona. Sarebbero tre i bossoli trovati sull'asfalto.

In meno di dieci giorni a Roma sono state uccise due persone mentre i feriti sono tre.

Il primo nella notte tra il 12 e il 13 gennaio a Monte Compatri dove è stato ucciso Alexandru Ivan di 14 anni. Per quell'omicidio sono in carcere a Velletri e Treviso i cugini Petrov. Poi l'omicidio a Corviale di Cristiano Molè crivellato di colpi, la sera del 15 gennaio, quando era in macchina insieme ad un conoscente rimasto ferito. Sul caso indaga la procura Antimafia ma ancora non si conoscono movente né autori.

Le indagini

Stesso discorso per il caso avvenuto il giorno dopo ad Anzio quando è toccato a un 18enne di origini nigeriane rimanere gambizzato per un colpo di pistola.

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini, giovedì scorso al termine del Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica convocato proprio per la preoccupante scia di sangue nella Capitale, ha detto che si tratta «di casi scollati» e che non hanno alcun collegamento tra loro.