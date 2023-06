Domenica 25 Giugno 2023, 00:10 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Ladri acrobati in casa di Samantha De Grenet, ai Parioli. Un colpo rocambolesco, avvenuto di sabato all’ora di cena. E per poco la showgirl e conduttrice Tv e suo marito, Luca Barbato, non rischiavano di trovarsi vis-à-vis con i banditi. «Sono sicura - racconta - che ci hanno sentiti arrivare. Non se lo aspettavano, probabilmente ritenevano che rimanessimo fuori per tutto il weekend. Tant’è che hanno fatto in tempo a rovistare e razziare tutto quello che c’era in sole due stanze e non in tutto l’appartamento. Come, appunto, se avessero dovuto lasciare incompiuto il “lavoro” intrapreso all’improvviso».

Roberto Vecchioni, il figlio Arrigo morto a 36 anni: «E' stato il crollo del mondo, ma lo sento dentro di me. Mia moglie? Ha riempito la mia vita»

La ricompensa

Samantha è ancora provata: «Quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria, perché l’abitazione privata è l’unico ambito che è veramente tuo, un rifugio. Ma poi penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto e allora mi sento sollevata», dice. E spiega: «Sarei disposta persino a dare una ricompensa, a pagare una sorta di riscatto, a chi mi aiutasse a rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme. Quali? Chi li ha presi, lo sa». Non è la prima volta che De Grenet subisce un furto in casa. «Mi era già successo due volte a Milano, ora a Roma. Se qualche ladro mi leggerà ne approfitto per dirgli: non c’è più niente da rubare».



Ma torniamo al fattaccio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, i ladri acrobati avrebbero sfruttato la canna fumaria di un ristorante sotto casa della showgirl per arrampicarsi fino all’ultimo piano e poi introdursi nell’abitazione da una finestra. Il blitz potrebbe essere avvenuto poco prima del rientro della coppia, intorno alle 20,30 dell’altro sabato (anche se la notizia è trapelata solo in queste ore). Stando a una prima e sommaria quantificazione, il bottino si aggirerebbe intorno a qualche migliaia di euro, tra preziosi e altro. Su questo, tuttavia, De Grenet precisa che «l’entità non è esatta» e che «il danno è comunque ingente».

La banda



Sul posto è intervenuta anche la polizia Scientifica per un sopralluogo. Sono stati usati vari reagenti per la rilevazione di eventuali impronte digitali, ma senza risultati particolarmente evidenti. Chi ha agito era un criminale esperto. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona e del locale al piano terra. Alcuni indizi potrebbero portare alla banda entrata in azione. Forse la stessa che pochi giorni prima aveva preso di mira un appartamento nell’edificio alle spalle del palazzo dove abita Samantha De Grenet e che ha messo a segno un furto particolarmente sostanzioso, rubando circa 200mila euro in contanti dalla cassaforte.



Periodicamente, “batterie” di topi d’appartamento e ladri acrobati prendono di mira i quartieri della Capitale: prima i sopralluoghi poi i furti a raffica. Questa volta nel mirino ci sono viale Bruno Buozzi e dintorni. Specialmente d’estate, quando i proprietari si assentano per le ferie, la Questura mette in campo pattuglie in borghese per contare sull’effetto “sorpresa” e prevenire i reati. Qualche giorno fa, i poliziotti, hanno bloccato alcuni ladri mentre scendevano dalle scale di un palazzo dei Parioli. Hanno provato a giustificarsi: «Siamo qui per cercare un amico». Poi, però, dalla perquisizione sono spuntati fuori arnesi da scasso e un calco per aprire le serrature.