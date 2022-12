Ancora problemi a Roma nella raccolta dei rifiuti, con cassonetti traboccanti e sacchetti sui marciapiedi in diversi quadranti della Capitale. Una situazione che non fa ben sperare in ottica del Natale, quando la città sarà piena di turisti e la produzione della spazzatura aumenta del 20 per cento rispetto al resto dell’anno.

