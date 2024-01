Roma, oggi la Metro B si è interrotta per circa mezz'ora

Muoversi a Roma è diventato un incubo per molti pendolari. Questa mattina il servizio per i viaggiatori è stato interrotto su tutta la linea b per circa mezz’ora. Questo ha causato tensione tra i passeggeri. Le parole di un pendolare: “Ogni mattina prendo la metro da circa 30 anni, ho visto anno dopo anno il peggioramento dei mezzi, soprattutto della metropolitana B. Ogni mattina succede qualcosa o si rompe qualcosa o c’è qualche rallentamento”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA