Rocca Priora, stand e musei aperti: è il giorno della festa del Narciso

Festa grande nel centro storico di Rocca Priora per l'intera giornata di oggi a partire da questa mattina con la 79esima "Festa del Narciso". Tutta la cittadina dei Castelli Romani, nella zona di via degli Olmi e nei tipici vicoletti del Borgo Antico sarà addobbata con dei bellissimi fiori colorati, che comporranno anche dei bei disegni e composizioni davanti ai negozi, sui balconi, lungo i marciapiedi, sui balconi e sulle fontane.

In centinaia i visitatori da tutti i Castelli Romani e da Roma già dalle prime ore del mattino, subito dopo l'inaugurazione. Per l'occasione sarà aperto anche il Museo Cittadino dedicato al maestro scultore Robazza, ci saranno visite guidate ai siti culturali, mercatini, stand enogastronomici e giochi per bambini lungo tutto il percorso.