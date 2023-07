Rifiuti Roma, Alessandro Filippi nuovo direttore generale di Ama. Pace: «Saprà imprimere accelerazione»

È Alessandro Filippi il nuovo direttore generale di Ama. Lo rende noto l'azienda romana dei rifiuti. «Il Consiglio di Amministrazione di Ama S.p.A. si è riunito oggi e, di concerto con l'azionista Roma Capitale, ha deliberato di incaricare per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale l'ingegnere Alessandro Filippi. Il Cda di Ama S.p.A. ha ringraziato per il lavoro svolto il direttore generale uscente Andrea Bossola.

Il presidente di Ama Pace: «Filippi saprà accelerare»

Alessandro Filippi, manager romano di 53 anni, si legge in una nota dell'azienda, ha già ricoperto il ruolo di direttore generale di Ama da dicembre 2014 a febbraio 2016, apportando radicali cambiamenti su tutti i piani gestionali societari.

«A nome del Cda desidero augurare buon lavoro all'ingegner Alessandro Filippi, manager di comprovato valore, che sono sicuro saprà imprimere la giusta accelerazione per rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze dei cittadini». Così in una nota il presidente di Ama Daniele Pace. «Con l'occasione - aggiunge - ringrazio Andrea Bossola per l'impegno e la professionalità messi a disposizione della città».

Gualtieri: «Filippi subito operativo, al lavoro già domattina»

Il Consiglio di amministrazione di Ama ha nominato nuovo direttore generale Alessandro Filippi ed «è stato un avvicendamento necessario per accelerare l'attuazione del nuovo piano industriale e soprattutto superare le criticità che si sono realizzate». Lo ha detto il sindaco di Roma,, in occasione della presentazione del nuovo direttore generale di Ama in Campidoglio. «Già domani mattina il nuovo direttore generale farà una prima riunione con tutte le prime linee di Ama - ha aggiunto -. Quindi da domani mattina sarà a lavoro. Gli assicuriamo tutto il nostro supporto affinchè Ama superi le difficoltà strutturali e continui nel solco della riforma che noi abbiamo avviato».