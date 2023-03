Venerdì 3 Marzo 2023, 07:25

Una banda di ladri che da giorni sta turbando il sonno delle famiglie dei Castelli Romani potrebbe avere le ore contate. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del gruppo e l'altro ieri potrebbero aver arrestato uno dei componenti. Si tratta di un albanese che, insieme a un complice, si era "scatenato" tra tentati furti, fughe e un incidente nella periferia di Genzano, al confine con Velletri. Quell'area, tra le due città lungo la via Appia, è da sempre un "terreno di caccia" per i topi d'appartamento, che possono contare di dileguarsi sulle strade rurali e boschive che solcano le campagne. Mercoledì sera, però, è andata male a uno dei malviventi che hanno tentato di derubare una villetta nella zona dei Colli di Cicerone.

Roma, rapina due bracciali d'oro e poi va al ristorante: preso (con la pistola ancora in tasca)



I due avevano già provato con qualche abitazione e pensavano di farla franca anche all'ennesimo tentativo di furto, ma hanno trovato i residenti in casa e i poliziotti nei paraggi. Tra le sei e le sette della sera, hanno scavalcato un muretto e si sono introdotti nel giardino di una villa. I proprietari se ne sono accorti e li hanno fatti fuggire urlando. I malviventi non sono stati fortunati nemmeno nella fuga, perché due pattuglie dei commissariati di Genzano e Velletri li stavano già cercando nella zona. Gli agenti erano stati chiamati da altri residenti, che avevano visto dei "loschi figuri" entrare furtivamente in alcune ville di Colle Rosso e dei Casali della Parata, nel territorio di Genzano. Quando anche la famiglia che ha sventato il tentativo di furto ha telefonato al 112, i poliziotti erano già da quelle parti.



Le indicazioni dei residenti hanno aiutato gli agenti a mettersi sulle loro tracce e a individuarli non distanti dalla villetta che avevano tentato di derubare, nella zona dei Colli di Cicerone, al confine con Velletri. Ma prenderli non è stato facile. Da quanto avrebbero visto i residenti, i due fuggiaschi erano a bordo di un'Audi A4 station wagon, con la quale sono sfrecciati tra le stradine della zona, con i poliziotti alle calcagna. Ma i ladri in fuga sono stati sfortunati, perché hanno dovuto fare i conti con un imprevisto. Lungo una viuzza interna dei Colli di Cicerone, viale Giulio Cesare, l'autista dell'Audi ha perso il controllo della macchina durante una manovra spericolata. La vettura è finita contro un ceppo di una quercia, per poi sbattere sul muretto di cinta del terreno di un casale rurale. L'automobile si è incagliata e i due ladri sono scappati a piedi. Mentre uno è riuscito a dileguarsi, gli agenti sono riusciti ad acciuffare l'altro e lo hanno portato in commissariato a Genzano. Si tratterebbe di un albanese di mezz'età, che stamattina dovrebbe essere condotto davanti al giudice del tribunale di Velletri per la convalida dell'arresto.



LE INDAGINI

L'individuazione del secondo ladro dipende ora da quello che l'arrestato potrebbe raccontare agli investigatori. A quanto pare l'uomo fermato non sarebbe un volto nuovo alle forze dell'ordine. Inoltre gli accertamenti sul veicolo utilizzato per la fuga, messo sotto sequestro, avrebbero fatto emergere che la macchina sarebbe stata rubata nella zona est della provincia di Roma. La presenza di precedenti a carico dell'albanese e i diversi furti avvenuti nelle settimane scorse in diverse località dei Castelli Romani, farebbero pensare che l'uomo possa far parte di una banda attiva e ricercata nella zona a sud-est di Roma. Quanto ai danneggiamenti provocati l'altro ieri sera durante la fuga, lo stesso giorno la Polizia locale di Genzano è intervenuta per constatare i danni. Gli agenti della municipale sono tornati sul posto ieri mattina per accertarsi di altre eventuali lesioni inflitte a strutture pubbliche della zona, che per fortuna sono rimaste indenni.