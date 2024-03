Pedopornografia, 10mila file con abusi su minori: due arresti a Roma e Latina

E' stato trovato in possesso di numerosi file con contenuti pedopornografici di bambini in età prescolare. Per questa ragione un 62enne originario della provincia di Roma è stato arrestato dalla polizia. L'uomo si trova adesso ai domiciliari. I file che contenevano filmati e foto di atti sessuali erano custoditi all'interno di archivi digitali protetti da password e sono stati acquisiti dalle autorità.

La scoperta è stata possibile grazie a un'attenta attività di perquisizione informatica, disposta dall'autorità giudiziaria e scattata in seguito all'individuazione di un anomalo flusso di archiviazione di materiale illecito su piattaforme di cloud storage. A coordinare l'attività il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio. L'attività di indagine è stata svolta con il coordinamento del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online (Cncpo).

L'indagine proseguirà ora con l'analisi del materiale sequestrato per individuare eventuali ulteriori responsabilità e per identificare i minori coinvolti.

Stessa sorte per un uomo di 50 anni, residente in provincia di Latina. In questo caso l'indagine è scattata in seguito alla segnalazione al Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online (Cncpo) di utilizzo improprio dei social network e degli spazi di archiviazione virtuali. Gli investigatori sono successivamente riusciti a risalire all'identità dell'uomo, che nascondeva su pc e tablet foto e video dei minori. In totale sono stati circa 10mila i file complessivamente scoperti dalle forze dell'ordine.