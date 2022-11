Martedì 29 Novembre 2022, 07:43 - Ultimo aggiornamento: 08:31

Un Natale dimesso, con l'acquisto di regali utili e una tredicesima da riservare al pagamento di tasse e bollette. Si riduce di un po' il portafogli dei romani in vista delle prossime festività - 154 euro a persona rispetto ai 160 dello scorso anno - e un'attenzione maggiore: se proprio deve essere regalo che almeno sia necessario. Come sarà questo Natale? Come lo affronteranno i romani? La Confcommercio lo ha chiesto ai cittadini e i risultati dell'ultima ricerca elaborata da Format reserch tracciano molte ombre e poche, timide luci anche se quelle accese rincuorano il commercio di prossimità con la ripresa dei negozi di vicinato. Anche quest'anno, in linea con il dato registrato nel 2021, l'83,3% dei romani vivrà il Natale in maniera più dimessa e questo per l'aumento dei costi della spesa alimentare (67,1%), per l'aumento dei costi delle bollette (49,8%) e per problemi economici (44%). Ne consegue che aumentano, rispetto all'anno passato, coloro i quali non faranno acquisti. Se, infatti, nel 2021 il 75% degli intervistati si era mostrato disposto a comprare almeno un regalo, quest'anno la quota scende al 72%.

IL BUDGET

E scende anche il budget di spesa: il 63% degli intervistati spenderà tra i 100 e i 300 euro (nel 2021 erano il 67%) mentre crescono - il dato è del 32% rispetto al 29,9% delle precedenti festività - coloro che resteranno sotto i 100 euro. In media, i romani non spenderanno più di 154 euro per i regali di Natale. E sotto l'albero, ci saranno prodotti enogastronomici (80%), capi di abbigliamento (59%), libri ed Ebook (44%) ma anche viaggi e pacchetti (11% con un +5% rispetto al 2021), articoli per la casa, prodotti e trattamenti per la cura della persona. Nella scelta del dove, invece, se continua a tenere banco l'e-commerce riprende, e si direbbe nel migliore dei modi visto il periodo, il commercio di prossimità. I negozi di vicinato, infatti, saranno scelti dal 55% dei romani rispetto al 43,9% dello scorso anno e se è vero come appuntamenti di svendite - dal Black friday al Cyber monday - hanno raccolto e raccoglieranno l'interesse del 51,3% degli acquirenti, questi rimanderanno comunque parte delle spese nei giorni vicini alle festività. «La spesa delle famiglie è destinata a risentire della congiuntura economica che gli effetti dell'inflazione hanno prodotto - commenta il commissario della Confcommercio Pier Andrea Chevallard - non possiamo definirlo un Natale di crisi ma sarà senz'altro un Natale dimesso, i dati del resto evidenziano una obiettiva difficoltà per larghi strati della popolazione».

LA MENSILITÀ IN PIÙ

Difficoltà che si traduce anche nel riservare l'uso della tredicesima alle spese vive. Stando all'indagine, infatti, il 17,9% con un aumento del 3% rispetto al Natale 2021 destinerà proprio la tredicesima al pagamento di bollette e tasse mentre il 28,7% userà quel denaro per far fronte ai bisogno della famiglia. Solo il 2,6% ha dichiarato che utilizzerà la tredicesima per acquisti personali. Per quest'ultimi si attenderanno i saldi di stagione, appuntamento per il quale la Confcommercio vorrebbe discutere con l'amministrazione di Roma Capitale una serie di iniziative «sulla falsa riga di quanto avviene da tempo a Londra o Parigi - spiega Romolo Guasco, direttore dell'associazione - dove i saldi diventano un appuntamento per la città con un alto richiamo anche di turisti».