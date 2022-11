Manovra: taglio del cuneo fiscale, flat tax, revisione del reddito di cittadinanza. Tutte le misure oggi in Cdm

32 miliardi. Sarà questa la cifra sul tavolo del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio che dovrà approvare la bozza della prima legge di bilancio del governo Meloni. Una cifra considerevole che vede però 21 miliardi già impegnati solo per mantenere le misure contro il caro energia e altri 5 per la proroga del taglio al cuneo fiscale. Lo spazio di movimento per provvedimenti di carattere politico-identitario rimane dunque ridottissimo, tra promesse rinviate e la corsa a trovare le coperture necessarie. Ecco tutte le misure allo studio.