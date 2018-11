Roma, investe anziano davanti al cimitero: caccia all'auto pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia all'auto pirata, guidata da una donna, che stamani a Manziana, a nord di Roma, ha investito un anziano mentre attraversava la strada davanti al cimitero. L'uomo, settantenne, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Bracciano, dove i sanitari lo stanno medicando per una leggera commozione cerebrale. Fortunatamente sarebbe fuori pericolo di vita.Il fatto è accaduto intorno alle dieci sulla via Braccianese Claudia. La donna, probabilmente al volante di una Citroen, forse una Saxo, proveniva da Oriolo Romano e viaggiava in direzione di Bracciano. Di fronte al camposanto l'impatto con il vecchietto che è stato travolto e falciato. L'automobilista, sulle prime, si è fermata. Testimoni, però, l'hanno vista scendere dall'auto, guardare a terra il ferito ma poi risalire subito sulla vettura e dileguarsi. Al momento non si è ancora costituita ai comandi stazione di zona, forse la donna è in stato confusionale. In tutto il territorio di Manziana e Bracciano sono in corso posti di controllo dei carabinieri, con l'ausilio della polizia locale. I militari stanno vagliando anche le immagini riprese dalle telecamere comunali e di esercizi privati per risalire al pirata.