Madonna di Trevignano, spunta una nuova presunta veggente: «Mi sono accorta di questo dono a 8 anni»

Gisella Cardia non sarebbe l'unica sedicente veggente a Trevignano. La testimonianza di una nuova presunta veggente è arrivata infatti a Mattino Cinque, lo storico programma di informazione condotto da Federica Panicucci. «Ho avuto il primo segno di questo dono quando avevo 8 anni», ha detto la donna surantre la trasmissione di Canale5, sostenendo di vedere la Madonna da quando era solo una bambina.

Il racconto

Al momento sembrerebbe che la veggente voglia rimanere nell'anonimato. La donna vivrebbe nella preghiera e non avrebbe nessuna intenzione di apparire in tv, ma vorrebbe continuare a vivere il suo dono "in maniera intima", ha detto in un messaggio audio rivolto a Paolo Capresi, l'inviato del programma

«Ho avuto il primo segno di questo dono quando avevo otto anni, questo però si è sviluppato totalmente all'età di 12 anni. Quando ho visto per la prima volta Gesù e la Madonna pensavo fosse una illusione ottica, non immaginavo che da lì a poco avrei sviluppato questo dono», ha concluso la donna.