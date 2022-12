Le Fiamme Gialle a Natale vicino ai più fragili

Anche quest’anno le Fiamme Gialle per il periodo natalizio, facendo squadra tra atleti, tecnici, dirigenti, personale di staff e in congedo della sezione Anfi hanno dato un consistente contributo riuscendo a raccogliere più di 14.000 euro realizzando numerose iniziative solidali. Sono state donate 350 strenne natalizie alle famiglie del Dispensario Pediatrico Santa Marta e 50 alla Comunità di S.Egidio, è stato dato un sostegno significativo all’Associazione “Don Calabria – Missioni Onlus”, aderendo al Progetto “Padrini a distanza” che prevede l’adozione di un bambino dei Paesi poveri del terzo mondo, supportandone la formazione scolastica. Inoltre, con i fondi ricavati, è stata sostenuta l’Associazione “Terra dei Cuori”, una Onlus socio-sanitaria che opera in campo oncologico infantile nel territorio campano tristemente noto come Terra dei Fuochi, ed infine, in collaborazione con la Presidenza e l’Assessorato alle Politiche Sociali del X Municipio di Roma Capitale, hanno offerto simbolicamente, attraverso dei buoni acquisto per generi alimentari, il pranzo di Natale di oggi a 56 famiglie bisognose del territorio, in cui le Fiamme Gialle insistono da decenni al di là degli aspetti sportivi e formativi. «Il X Municipio, ringrazia la Guardia di Finanza che in questo periodo festivo è rimasto al fianco delle famiglie più bisognose - le parole del presidente Mario Falconi - grazie alla quale oggi potranno festeggiare questo momento speciale e conviviale in famiglia attraverso buoni acquisto di generi alimentari»