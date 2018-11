Smottamento a Velletri, iniziati i lavori sull'Appia

Inziiati i lavori per ristabilire la viabilità a Velletri dopo lo smottamento dell'altro giorno sulla circonvallazione Appia, tra la stazione ferroviaria e via Ulderico Mattoccia. Alcuni metri cubi di terra sono finiti sul manto di asfalto senza,per fortuna, coinvolgere auto in transito. Immediatamente l'area è stata transennata e questa mattina, alla presenza anche dell'assessore RomanoFavetta, una squadra di operai ha provveduto a rimuovere la terra mettendo in sicurezza la strada su cui dovrebbe in giornata tornare regolare la circolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA