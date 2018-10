Fiumicino, al via la pulizia di 5.000 caditoie contro gli allagamenti autunnali

Per prevenire il rischio allagamenti, con l'inizio della stagione autunnale, il Comune di Fiumicino ha avviato la pulizia delle caditoie presenti sul territorio. «Stiamo provvedendo alla pulizia delle oltre 5.000 caditoie e pozzetti, dando priorità alle zone più soggette ad allagamenti - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia - È un lavoro che impegna per lungo tempo gli addetti delle squadre dei tre lotti stradali. Infatti, vista la larghezza ridotta delle strade in questione, bisogna operare manualmente punto per punto». «Bisogna anche tenere presente la vastità del nostro territorio - sottolinea ancora l'assessore - pari a circa 214 km quadrati». © RIPRODUZIONE RISERVATA