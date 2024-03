Sabato 2 Marzo 2024, 06:55

Dal corteo del "Movimento studenti palestinesi in Italia", che dalle 15 alle 19 si muoverà da piazza Vittorio per raggiungere piazzale Tiburtino al gruppo degli agricoltori che, a oltre un mese dall'inizio della protesta, si ritroveranno in piazza Santi Apostoli. E poi ancora una manifestazione a Centocelle dei movimenti per l'abitare. Sarà un altro sabato di proteste e manifestazioni quello di oggi nella Capitale con un piano di sicurezza rafforzato per evitare disordini e una serie notevole di deviazioni al traffico e al trasporto pubblico.

Gli studenti si ritroveranno nel primo pomeriggio all'Esquilino e da qui percorreranno via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti e via di Santa Bibiana fino a piazzale tiburtino. L'Agenzia per la Mobilità ha fatto sapere che le linee 5, 14, 71, 105, 360, 590 e 649 saranno deviate o limitate fino al termine del corteo previsto per le 19. Al corteo, stando al preavviso comunicato in Questura, parteciperanno almeno 500 persone ma il numero potrebbe essere più alto.

Pisa, figli degli agenti di polizia bullizzati in classe. «Prese in giro e offese, hanno smesso di andare a scuola»

GLI ALLEVATORI

Per la mattina, invece, dalle 12 alle 15 a piazza Santi Apostoli si ritroveranno all'incirca 400 agricoltori che da settimane stazionano a Roma, in diversi presidi, e che già hanno dato vita e organizzato diverse manifestazioni fino alla più recente in cui si è richiesto l'intervento della polizia perché alcuni agricoltori avevano bloccato la via Nomentana. Entro le otto di questa mattina e fino a cessate esigenze è stato previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta (escluso disabili e a targa diplomatica), compresi i motoveicoli, i ciclomotori, eventuali monopattini e velocipedi presenti.

Per la Questura saranno circa 400, ma i manifestanti assicurano che scenderanno in piazza molte più persone. «Non siamo solo agricoltori e allevatori a protestare, ma con noi ci sono anche i cittadini che da tempo sostengono la nostra battaglia», ripetono gli organizzatori. Una manifestazione statica, quella indetta dall'associazione CRA - Comitati Riuniti Agricoltori, per chiedere che vengano riconosciuti i loro diritti. «Niente trattori in piazza questa volta, ma solo manifestanti», dice il leader Danilo Calvani, determinato e convinto nel proseguire la battaglia, finché gli agricoltori e gli allevatori non otterranno «risposte concrete». Tre ore di sit in «senza bloccare nessuna strada», assicurano, per «chiedere un confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i rappresentanti della Commissione Europea in Italia». «Dopo oltre un mese di protesta - spiegano gli agricoltori - cerchiamo di verificare nei fatti se esiste una volontà da parte della politica italiana e delle istituzioni europee di collaborare con i produttori agricoli per una rapida soluzione dei drammatici problemi del comparto agroalimentare. Abbiamo già attivato le autorità competenti per informare il presidente del consiglio e i rappresentanti della Commissione Europea e siamo certi di una risposta favorevole». I manifestanti, infatti, come conferma lo stesso Calvani, hanno consegnato ai rappresentanti della Commissione una lettera con le loro richieste. Ora sono in attesa di risposta, ma «finché non risponderanno, noi continueremo le manifestazioni», conclude.

ALTRI APPUNTAMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel pomeriggio, poi, contestualmente al corteo degli studenti un'altra manifestazione indetta di movimenti per l'abitare con corteo si snoderà per le strade di Centocelle: da piazza dei Mirti a piazzale delle Gardenie, percorrendo via dei Castani, piazza dei Gerani, via dei Castani, via delle Palme, via Tor de' Schiavi e viale della Primavera. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, possibili rallentamenti per le linee 5, 19, 313, 412, 450, 542, 544, 556 e C5.Camilla MozzettiLuisa Urbani© RIPRODUZIONE RISERVATA