Anziana legata e imbavagliata al cimitero di Anzio: le piste della ritorsione o del sequestro

Poseguono le indagini della Squadra Mobile della questura di Roma per stabilire quanto accaduto ad Anna Gabriella P., 76enne trovata legata e imbavagliata lo scorso mercoledì in una cappella del cimitero civile di Anzio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe una ritorsione o un tentativo di sequestro. Come riporta l'agenzia La Presse, la donna sarebbe stata aggredita e immobilizzata da più persone che l'avevano seguita ma poi l'avrebbero lasciata lì perché disturbati dall'arrivo di qualcuno. Intanto si esclude l'ipotesi di violenza sessuale e di abuso di sostanze stupefacenti, come riporta il bollettino medico dell'ospedale di Anzio sulle condizioni della 76enne: «Non risultano segni obiettivi di violenza genitale, i test tossicologi di abuso sono risultati altrettanto negativi».

Anzio, choc al cimitero: trovata legata e imbavagliata nella tomba di famiglia. Vittima di una rapina, ha rischiato di morire soffocata

La vittima, dopo essere stata imbavagliata e immobilizzata, era stata privata della sua borsa al cui interno c'erano portafogli e documenti, insieme alle chiavi dell'auto, una 500 che i malviventi hanno probabilmente utilizzato per fuggire. Elementi questi che in un primo momento avevano fatto pensare a una rapina. A trovare la donna e allertare le forze dell'ordine era stato, intorno alle 15 dello scorso mercoledì, uno dei guardiani del cimitero.