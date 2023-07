Ciampino, ragazzo francese scompare dall'aeroporto: ritrovato a Cinecittà dalla polizia di Frontiera dopo 40 minuti

Ciampino, all'aeroporto sono stati diversi minuti di grande tensione oggi poco dopo le 11. Per un ragazzo con disabilità che con la famiglia era arrivato con l'aereo a Ciampino da Parigi. Per una vacanza a Roma, ma poco dopo lo sbarco, il giovane, di 28 anni era scomparso. Secondo la videosorveglianza dello scalo romano controllata dalla Polizia di Frontiera. Era salito sul bus 520 all'insaputa e approfittando di un attimo di disattenzione dei suoi genitori e della sorella. La Polizia di Stato in servizio all'aeroporto si è subito attivata e nel giro di 40 minuti lo ha ritrovato. Era al capolinea di Cinecittà del bus 520. I poliziotti lo hanno riportato indietro riaffidandolo alla famiglia che ha ringraziato la Polizia italiana per la soluzione immediata del caso di scomparsa in circa 40 minuti.