Carta d'identità elettronica a Roma, open day sabato 25 ( novembre). Ecco l'elenco dei Municipi e come prenotarsi

Per sabato 25 ( novembre) è previsto un nuovo open day per richiedere la carta d’identità elettronica, a Roma. Gli sportelli anagrafici aperti saranno quelli dei Municipi VII, XIV, XV e gli ex Pit ( Punti Informativi Turistici, ndr) di Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli, 52.

A partire da domani, venerdì 24 ( novembre), dalle 9, è obbligatoria la prenotazione ( fino a esaurimento disponibilità), sul sito agenda Cie del Ministero dell’Interno. Il giorno dell’open day è necessario presentarsi muniti del precedente documento d’identità, di una carta elettronica di pagamento, del ticket della prenotazione e di una fototessera.

Le informazioni complete

Sabato 24:

Municipio 7: sede di piazza Cinecittà, 11, dalle 8.30 16.30

Municipio 14: sede di piazza Santa Maria della Pietà, 5, dalle 9 alle 15.30

Municipio 15 : sede di via Enrico Bassano, 10, dalle 8.30 alle 15.30

Ex Pit: dalle 8.30 16.30

Domenica 25:

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30