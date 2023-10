Caos a Termini per un guasto alla rete ferroviaria, tra turisti e pendolari con viaggi saltati

Un Frecciarossa sulla linea Roma-Napoli partito da Venezia si ferma per un guasto alla linea elettrica nella Capitale. E le linee dell'Alta Velocità si bloccano, tanto che i tabelloni di Termini parlano di ritardi fino a 100 minuti. La circolazione è ancora sospesa tra Tiburtina e Prenestina. Fa sapere Trenitalia che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo ritardi, limitazioni di percorso ed essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o Cassino con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 200 minuti.

Treno guasto, sospesa la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina: caos a Termini

Treni, ritardi fino a 90 minuti fra Roma e Napoli: guasto sulla linea elettrica tra Morolo e Anagni

Tante sono le modifiche agli itinerari, a tal punto che alcuni convogli sono stati instradati nelle altre stazioni.

Il Reggio Calabria Centrale-Venezia partito alle 6.08 dalla Calabria non ferma a Termini, il Venezia-Napoli partito alle 6.26 si ferma a Roma Prenestina. Gli altri hanno subito diverse modifiche visibili sul sito della società ferroviaria.

Il Frecciarossa per Reggio Calabria ha 120 minuti di ritardo, quello per Napoli 110, l'Italo per Brescia 110 minuti.

“Non è possibile: ora come faccio a partire per andare a Napoli?”, dice Stefano, 42 anni, con una valigia in mano mentre sul tabellone il suo treno faceva ritardo. Intanto, è caos alle biglietterie della stazione: centinaia di persone in coda o per chiedere rimborsi o per tentare di annullare il proprio biglietto. “Ho paura di perdere un aereo che ho a Milano domani”, racconta una turista finlandese di 27 anni. “Ero qui per andare a fare l'ultimo viaggio nei dintorni di Roma con un treno locale – dice – Ma sto chiedendo informazioni perché non ho proprio voglia di perdere i soldi del volo aereo che mi riporterà a casa”.