Bambina di 11 anni salva tartaruga Caretta Caretta in spiaggia a Foce Verde

Foce Verde ( Latina) Questa mattina una bambina di Rocca di Papa (Castelli Romani) Benedetta Imondi, di 11 anni, ha salvato una tartarughina marina caretta caretta, nata nella notte a Foce Verde (Latina). Era adagiata sfinita sul bagnasciuga e rotolava tra le onde sulla spiaggia. Con la mamma Veronica, la piccola Benedetta si è presa cura della tartarughina ed insieme hanno chiamato la guardia costiera. I militari una volta appreso la notizia, hanno segnalato la cosa alla Rete di salvataggio in mare di animali marini Tartalazio. La Rete Regionale del Lazio per il recupero, il soccorso, l’affidamento e la gestione delle tartarughe marine. Così il personale della Rete di biologi ha soccorso la tartarughina sul posto, tramite la biologa Roberta Monti. L' animale acquatico è stato portato al Centro di primo recupero della Fondazione Zoomarine di Torvaianica. Dove verrà curata e poi appena tornerà in forma, verrà rimessa in mare .