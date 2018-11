Roma, parte il pellegrinaggio Unitalsi in Terra Santa: tappa a Betlemme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partirà il prossimo 3 dicembre 2018 da Roma il pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania promosso dalla Sezione Romana Laziale dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e SantuariInternazionali). Sarà Preziosa Terrinoni, presidente dalla Sezione Romana Laziale dell'Unitalsi, a guidare ilpellegrinaggio che terminerà il 12 dicembre. Prevista la partecipazione di 40 pellegrini tra cui volontari e persone con disabilità. I partecipanti inizieranno il loro cammino ad Haifa presso il Monte Carmelo per poi vivere il tempo dell'Avvento a Nazareth visitando la Grotta e la Basilica dell'Annunciazione, dove per la ricorrenza della Festa dell'Immacolata dell'8 dicembre i pellegrini parteciperanno alla Celebrazione eucaristica.Non mancherà la visita al Monte Tabor e a Cana dove i presenti potranno rinnovare le loro Promesse Nuziali. Si proseguirà poi per il Lago di Tiberiade e per il Monte delle Beatitudini. Particolarità di questo pellegrinaggio è la visita al sito di Petra in Giordania, un monumento che è stato dichiarato una delle sette meraviglie del mondo moderno e le cui facciate intagliate nella roccia, ne hanno decretato la spettacolarità tanto da farlo dichiarare Patrimonio dell'umanità dall'Unesco.Il viaggio proseguirà seguendo il fiume Giordano fino a Betlemme dove i pellegrini visteranno la Basilica della Natività prima della tappa a Ein Karem. Da qui si arriverà a Gerusalemme dove si percorrerà la Via Crucis fino al Monte Calvario e al Santo Sepolcro. Concluderà il pellegrinaggio la visita al Monte Sion con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa della Dormizione. «La Terra Santa - spiega Preziosa Terrinoni, PresidenteSezione Romana e Laziale dell'Unitalsi - è tra le mete principali dei pellegrinaggi della nostra Associazione, dove ritrovare non solo la pace del cuore e una profonda spiritualità, ma è anche l'occasione per rendereprotagoniste le persone disabili e malate, che grazie ai nostri volontari, potranno raggiungere tutti quei luoghisacri e di preghiera difficilmente accessibili». Per informazioni si può vistare il sito www.unitalsiromanalaziale.it oppure si può chiamare lo 06-51955963 o inviare una mail a romana.laziale unitalsi.it.