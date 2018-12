Trasporti, il Frecciarossa 1000 sbarca all'aeroporto di Fiumicino

Il primo Frecciarossa 1000 che collega Venezia all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma è arrivato domenica mattina alle 9.52 nella stazione Fiumicino Aeroporto, dopo essere partito da Venezia Mestre alle 5.37.



Il treno valorizza ulteriormente le potenzialità dell’integrazione fra treno e aereo ed evidenzia l’impegno del Gruppo FS Italiane per migliorare le connessioni fra le principali porte di accesso – stazioni e aeroporti – del Paese.



I collegamenti di Trenitalia fra Venezia e il principale scalo aeroportuale di Roma stanno registrando un significativo apprezzamento da parte della clientela: sono infatti già oltre 4mila le prenotazioni effettuate. Le quattro Frecce di Trenitalia fra Venezia e Fiumicino Aeroporto effettuano fermate a Padova, Rovigo, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina e Roma Termini.



Di questi quattro, due collegamenti sono svolti con Frecciarossa 1000 e due con Frecciargento. Anche questi ultimi, da gennaio 2019, saranno effettuati con Frecciarossa 1000. I collegamenti da e per la stazione di Fiumicino Aeroporto sono arricchiti anche da due nuove corse Frecciargento, fatte con l'ETR 600, da Genova, con fermate a La Spezia, Pisa e Firenze, e da 126 collegamenti al giorno (+16 da domenica 9 dicembre) del Leonardo Express che collegano l’aeroporto a Roma Termini. Le corse con Frecciarossa 1000 fra Venezia e Fiumicino Aeroporto sono una delle tante novità dell’orario invernale 2018-19 di Trenitalia, attivo da oggi, domenica 9 dicembre. Nuovo orario che soddisfa ancora di più le esigenze di mobilità delle persone: testimonianza ne sono gli oltre 23mila i biglietti già venduti per i nuovi collegamenti.

