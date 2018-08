Roma, Trasporti, bus senz’aria condizionata: cresce la rabbia e aumentano i malori

Proseguono le polemiche di queste ultime settimane sul trasporto pubblico della Capitale che a volte hanno portato a veri e propri scontri tra passeggeri, conducenti e macchinisti. Al centro della rabbia è la mancanza di aria condizionata, e sì perché se normalmente i disagi sono legati ai ritardi in questi ultimi due mesi il problema è il caldo (terribile) su bus e metro. «Così non si può viaggiare... sentirsi male è all’ordine del giorno», tuona uno dei tanti pendolari.



Ma capita anche che per placare gli animi (così come accaduto a fine giugno a piazza dei Cinquecento) i passeggeri vengano identificati dai vigili urbani e ascoltati sui disagi che sono costretti a subire quando i mezzi pubblici non arrivano o addirittura saltano le corse. «Siamo esasperati - aggiunge Marco C., alla fermata dell’autobus di piazza della Repubblica - Io faccio avanti e indietro con Tivoli. Lavoro a Roma. Ogni giorno è un percorso a d ostacoli. Corse ridotte o addirittura se passano c’è pure scritto fuori servizio. L’aria condizionata la trovi se ti dice bene una volta a settimana su un autobus. E tutti gli altri giorni rischi solo malori». La situazione, insomma, è fuori controllo. E al di la degli annunci sui nuovi bus in arrivo, l’esasperazione cresce di giorno in giorno.



«Corse ogni quindici, trenta minuti, vagoni da carro bestiame, banchine affollate e un caldo asfissiante. Questo è il quadro disarmante offerto dalle linee A e B della metropolitana di Roma - spiegano il consigliere comunale Francesco Figliomeni esponente del Gruppo Misto e il presidente del Club delle libertà per le Politiche Sociali e Sicurezza, Marco Rollero (FI) - E intanto la sindaca Virginia Raggi parla di interventi di manutenzione alle linee tranviarie. Per non parlare di autobus super affollati e aria condizionata inesistente. La verità è che il trasporto pubblico è al collasso come in un Paese del terzo mondo. E’ una cartolina vergognosa per i turisti e ancor di più per i cittadini che devono subire disagi per tutto l’anno».

