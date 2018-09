Roma, come Bonnie e Clyde rapinano edicola e scappano: presi

Presi dopo la rapina a Torpignattara. Gli agenti del reparto volanti sono intervenuti in via Collatina dopo la chiamata d'emergenza per una rapina. Sul posto, i poliziotti sono riusciti a bloccato la coppia di A.A. di 42 anni e V.L., 40, entrambi romani. Il 42 enne con il volto travisato aveva minacciato e rapinato la titolare di un edicola, e poi aveva tentato di scappare con un'auto guidata dalla complice. I due sono stati arrestati per rapina in concorso, l’auto è stata sequestrata.



