Roma, Termini, controlli dei carabinieri, 3 arresti e 9 denunce: notificati 10 daspo

Ieri sera, i carabinieri della Compagnia Centro, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento «Lazio», hanno eseguito un’intensa attività di controllo nei pressi di piazza dei Cinquecento. Il bilancio è di 3 persone arrestate, 9 denunciate a piede libero e altre 10 sanzionate con il Daspo Urbano. I Carabinieri hanno arrestato un 27enne nigeriano, senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesso lo scorso 4 giugno dalla Corte di Appello di Ancona - Sezione Penale, per l’inosservanza dell’obbligo presentazione in caserma, a cui era sottoposto per violenza sessuale. Il 27enne è stato portato in carcere a Regina Coeli.Due cittadini africani, un 19enne del Gambia e un 20enne del Senegal, entrambi senza fissa dimora, sono stati arrestati perché sorpresi in via Giolitti angolo via Gioberti in possesso di oltre 20 dose di marijuana, pronte per la cessione. I carabinieri hanno, poi, denunciato a piede libero tre cittadine romene, un cittadino del Bangladesh e uno dell’Iraq, perché sorpresi, all’interno della stazione ferroviaria, a molestare passeggeri in transito e viaggiatori in attesa, con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza presso i distributori automatici di biglietti. Denunciati anche un cittadino libico e altri tre cittadini romeni, tutti con precedenti, per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto ritorno nel comune di Roma. I Carabinieri hanno proposto per il «Daspo Urbano» 10 cittadini stranieri sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della stazione ferroviaria, limitandone la libera accessibilità e la fruizione ai passeggeri in transito, notificando a loro carico un ordine di allontanamento per 48 ore. I carabinieri hanno anche inviato la segnalazione al sindaco per l’irrogazione della prevista sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro ciascuno.