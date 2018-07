Roma, mille luci sul Tempio di Adriano: stasera lo show a Piazza di Pietra

Dodici minuti di intense emozioni grazie al gioco di luci e di suoni realizzato da Paco Lanciano. Piazza di Pietra, il salotto della città, da questa sera in maniera permanente al calar del buio si illuminerà all'improvviso con una multi-proiezione sul colonnato del Tempio di Adriano, regalando a chiunque si troverà nel luogo dodici minuti di uno spettacolo affascinante. Un dono promosso e organizzato dalla Camera di Commercio per regalare alla città un ulteriore elemento attrattivo.



Questa sera lo spettacolo andrà in onda per la prima volta alla presenza del Ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, della Sindaca Virginia Raggi, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. A fare gli onori di casa, il Presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti e i rappresentanti della Sovrintendenza capitolina che collabora all'iniziativa assieme alla Società Italiana Brevetti. A impreziosire ancora di più la serata una gemma ulteriore con la presenza del Maestro Giancarlo Giannini che reciterà un brano tratto dalle «Memorie di Adriano» di Marguerite Yourcenar.

