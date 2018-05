Stupro della Selciatella: «Il branco ha già colpito»

di Elena Ceravolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La macchina che gira sulla Tiburtina di notte a caccia di prede, l'appuntamento con altri due in un luogo difficile da raggiungere anche di giorno per chi non conosce bene i luoghi. Quasi uno schema. Ed è questo che preoccupa: il fatto che possa essere successo altre volte. Che questo piano, insomma, la banda composta da 4 stranieri possa averlo messo in atto in precedenza ai danni di altre vittime. Gli inquirenti non lo escludono. Vittime che forse non hanno avuto la forza di denunciare, magari per la paura di dover tornare ad...