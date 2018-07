Roma, la rinascita dello Stadio Flaminio: «Portiamo lì la casa del rugby»

di Simone Canettieri

C'è un progetto per il recupero del Flaminio. Anzi, un master plan della Fir, la Federazione italiana rugby, in linea con il piano regolatore. Si tratta di sistemare le tribune, il campo e i locali sottostanti la struttura del Nervi. Nei piani della Fir il nuovo Flaminio diventerà la casa della palla ovale. Per gli allenamenti delle nazionali, con un museo dedicato al rugby e con spazi aperti anche alle altre discipline. Il Comune valuta con «interesse» questo progetto. Ma al momento a Daniele Frongia, titolare...