Ostia, spiagge libere ma off limits per i disabili

di Mirko Polisano

Spiagge libere del Comune di Roma off limits per i disabili. La stagione balneare 2018 continua a registrare trend negativi per il Campidoglio e il X Municipio a guida M5S non riesce a risolvere le criticità che si presentano dall'inizio dell'estate. L'ultimo caso è quello degli arenili sul lungomare Duca degli Abruzzi dove mancano le passerelle per i disabili. La situazione più difficile si registra alla spiaggia antistante piazza Scipione l'Africano. IL DISSERVIZIO All'ex Panama beach, gestita lo...