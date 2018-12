Roma, colta da malore in casa lascia il gas aperto: anziana salvata dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva avuto un malore, si era accasciata a terra, lasciando la manopola del gas aperta per un giorno e mezzo. Quando i poliziotti sono riusciti a entrare nella sua casa, un appartamento nei pressi di piazza Re di Roma, a San Giovanni, la nonnina, 92 anni compiuti, tremava, non riusciva a parlare, era rannicchiata tra la stufa e il frigorifero, nella cucina ormai satura di gas. Una scintilla e poteva esplodere l'intero palazzo. Il soccorso è avvenuto venerdì mattina intorno alle 9. Le volanti erano state avvisate dal portiere del palazzo a cui era arrivata la chiamata di un nipote della donna, preoccupato perché non la sentiva ormai da più di 36 ore. Il custode ha provato ad aprire la porta dell'abitazione dell'anziana con una copia delle chiavi senza però riuscirvi. A quel punto è arrivato l'equipaggio della volante di turno. I poliziotti non hanno perso tempo. Hanno capito la gravità della situazione. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco sono riusciti a smontare parzialmente la serratura e a fare girare il lunotto della serratura nonostante le mandate e una volta raggiunta la cucina hanno trovato la vecchina in condizioni disperate. L'aria era satura di gas, hanno chiuso la manopola e spalancato le finestre. L'anziana era ancora in pigiama e tremava per il freddo. Gli agenti l'hanno coperta e riscaldata mentre arrivava l'ambulanza che l'ha portata in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Qualche altro minuto e poteva accadere una doppia tragedia.