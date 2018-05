Roma, maxi voragine alla Montagnola: il cratere potrebbe allargarsi

Una voragine si è spalancata in via Attilio Ambrosini, all'Ardeatino, nei pressi di via Grotta Perfetta. L'asfalto si è aperto lasciando un buco di più di un metro, ai bordi della voragine il manto stradale è sgretolato e il cratere potrebbe allargarsi. Sul posto i vigili urbani per transennare la voragine ed evitare incidenti.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA