Cento taxi per i disabili: un giorno per visitare Roma

Un centinaio di ragazzi speciali dell'Opera Don Guanella, che raramente salgono in taxi per visitare Roma, avranno la possibilità di trascorrere una giornata di festa passeggiando con le auto bianche per le via della capitale. Visita del Vittoriano e del Giardino degli aranci sul colle Aventino con familiari e accompagnatori.



"La diversità è ricchezza" è lo slogan di quest'anno. L'iniziativa di solidarietà giunta alla terza edizione, si svolgerà, sabato 26 maggio dalle 9 alle 14, organizzata dall'associazione di volontariato "Taxi per amore", insieme a SaveTheDereamsonlus Amici di Don Guanella, con il patrocinio del Primo Municipio.



I taxi con i palloncini sulle antenne partiranno alle 9 dall'Opera Dun Guanella in via Aurelia Antica 446 e arrveranno al Vittoriano alle 10 sconrtati dai motociclisti delle forze dell'ordine dell'Amfo. Alle 12 è prevista la visita al Giardino degli aranci, con la banda musicale.



«Il nostro lavoro di tassisti ci porta nel tessuto sociale - spiegano Marco Salsiccia e Roberto Zanna di Taxi per Amore - a contatto con le classi più disagiate. Il nostro scopo ora è portaere fuori i ragazzi speciali per farli divertire»

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55



