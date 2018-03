Roma, sale sul tetto di un palazzo e minaccia di gettarsi da 30 metri, tegole lanciate contro i poliziotti

E' salito sul tetto di un palazzo di 8 piani e ha minaccia per ore di lanciarsi nel vuoto mentre ha bersagliato con tegole le forze dell'ordine e i pompieri. Allarme nella notte in via Flavio Stilicone 208, al Quadraro, che è stata a lungo chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco, ai poliziotti e ai carabinieri di intervenire nel tentativo di far desistere l'uomo, 41 anni, straniero, dal proposito di suicidarsi.E' stato un inquilino dello stesso palazzo a tenere in allarme il quartiere: poco prima delle 20 è salito sul tetto dell'edificio da dove ha anche scagliato tegole minacciando chi cerca di avvicinarlo. La viabilità è stata proibita anche in via Emilio Lepido, parallela a via Stilicone per consentire l'intervento di autoscale dei pompieri, che hanno anche sistemato una grande materasso gonfiabile in strada, e dei mezzi dei reparti speciali. In piena notte l'uomo ha finalmente desistito ed è sceso dal tetto.