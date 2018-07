Roma, registrò la figlia di due padri ma non avvisò il sindaco: rimosso

di Lorenzo De Cicco

Rimosso. Il funzionario del Campidoglio che ad aprile aveva registrato la figlia di due papà gay, senza aspettare la sentenza di un giudice, in questi giorni sta preparando gli scatoloni. I vertici del Comune di Roma lo hanno già informato da qualche giorno: dovrà lasciare l'incarico di capo dell'ufficio Atti esteri. Quello che tanti dicono, nel palazzone razionalista dell'Anagrafe romana, a due passi del Campidoglio, è che il funzionario paghi lo scotto per una decisione in particolare: quella,...