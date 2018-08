Roma, strappano la collana d'oro a una turista sotto gli occhi dei carabinieri: cugini arrestati

Fotografa Ponte Sant'Angelo, turista derubata della collana. Nel corso dei controlli nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due cugini di 21 e 22 anni, entrambi con precedenti e di origini bosniache, domiciliati all'insediamento di via Sebastiano Vinci, con l'accusa di furto con strappo in concorso.



I due hanno notato una turista che indossava una vistosa collana d'oro e l'hanno seguita su ponte Sant'Angelo. La donna appena si è distratta per fotografare le statue del ponte, è stata avvicinata dai due ladruncoli che, con un gesto fulmineo, le hanno strappato il gioiello dal collo. Una pattuglia dei carabinieri in abiti civili, in transito in quel momento, ha notato la scena ed è accorsa in aiuto della vittima, riuscendo a bloccare i due scippatori sul Lungotevere Tor di Nona. La collana è stata recuperata e restituito alla turista, mentre i due cugini sono stati portati in caserma in attesa del rito direttissimo.

