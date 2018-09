Orte, in macchina con attrezzi per lo scasso: denunciati 8 romeni e un moldavo

Otto cittadini romeni e un moldavo, a bordo di due autovetture, sono stati trovati in possesso di arnesi per scassinare. E' successo la scorsa notte a Orte. Gli uomini sono stati sorpresi ad un posto di controllo effettuato dalla compagnia dei carabinieri di Civita Castellana e della stazione di Orte.



I militari, insospettiti dall'atteggiamento degli occupanti, hanno deciso di procedere ad una perquisizione delle auto e delle persone a bordo. Hanno così scoperto gli attrezzi. Gli stranieri, tutti pregiudicati, sono stati condotti in caserma per le procedure di rito, tra cui le foto dattiloscopiche inerenti la denuncia e sono stati deferiti all'autorità giudiziaria di Viterbo. L'accusa è possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Gli strumenti sono stati sequestrati.

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31



