Rom in fuga gettano la slot machine rubata contro l'auto dei carabinieri, poi si schiantano: condannato l'autista

di Marco Carta

Hanno scaraventato a tutta velocità una slot machine appena rubata contro un'auto dei carabinieri per sfuggire all'arresto. Poi si sono schiantati contro le mura di una villetta di campagna, riuscendo a farla franca. Tutti, tranne il pilota, Hadzovic Scenso, un 33enne italiano di origine serba, residente nel campo rom di via Salviati a Tor Sapienza, che ieri mattina è stato condannato con rito abbreviato a quattro anni e due mesi per furto e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. La sera precedente, il giovane,...