Roma, schianto frontale sulla via del Mare: nonna con due nipoti a bordo ha invaso corsia opposta

di Rosalba Emiliozzi

L'incidente è avvenuto all'altezza di via del Cappellaccio, al Km 6+500. Si è trattato di uno schianto frontale che ha coinvolto tre veicoli: due Lancia Y e una Rav 4. A causare lo schianto sarebbe stata una delle due Lancia guidata da una donna ucraina, a bordo con i due nipoti: una bimba di una decina d'anni e un bimbo di alcuni mesi. La donna avrebbe invaso la corsia opposta, credendo che la strada fosse a senso unico e andandosi a scontrare frontalmente con la Rav4. Non è grave ma è stata portata via in seguito a un malore. I bambini sono stati portati al Bambino Gesù. Ferito leggermente anche il genero, che era a bordo. Portato in ospedale anche il conducente dell'altra Lancia Y che procedeva dietro alla Rav4. L'incidente è avvenuto alle 14,30. La strada è stata chiusa nel tratto tra Cracchiolo e Tor di Valle per permettere i rilievi della polizia municipale, gruppo Eur. Forti disagi al traffico.Sulla Colombo, invece, hanno preso fuoco le sterpaglie dello spartitraffico nel tratto in discesa verso il grande raccordo anulare. Un incendio subito spento dall'intervento dei Vigili del Fuoco e considerato dagli stessi di routine, ma che ha ostacolato la viabilità in entrambe le direzioni causando notevoli rallentamenti subito dopo le prime ore del pomeriggio. Il traffico sia verso Ostia, sia verso l'Eur, risulta ancora pesantemente condizionato anche per i mezzi dei Vigili intervenuti. Non ci sono autovetture interessate, né incidenti.