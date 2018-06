Roma, schianto in moto sulla Colombo: muore una ragazza di 20 anni

Una ragazza di 20 anni è morta oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto alle 14.40 circa al km 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della Villa di Plinio a Ostia. La ragazza ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi dove è deceduta alle 16.20.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era a bordo, forse alla guida, di uno scooter Derbi quando per cause in corso d'accertamento il mezzo ha perso il controllo. Al momento sembra che nessun altro veicolo sia coinvolto nell'incidente. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare.